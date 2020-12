Cosa ci dice il caso Suarez sulle università italiane

Che cosa c’entra l’esame di italiano di Suárez con il machine learning, la débâcle del sistema universitario e il Recovery Fund? Un po’ di pazienza e spiego tutto. Mettendo in chiaro, innanzitutto, due o tre cose. Primo: sapete che gran calciatore sia Luis Suárez: con lui in area "si può andare sino alla fine del mondo", così lo omaggia la stampa spagnola, dopo l’ultima doppietta in campionato. Sapete anche che la Juventus voleva acquistarne il cartellino, e l’uruguaiano aveva già per le mani un preliminare di contratto, l’agosto scorso. Quello che non sapete è che io tifo Juve (senza particolare calore, per la verità). Col che voglio dire: le questioni di campanile e – mi permetto – la regolarità del campionato non c’entrano nulla (almeno con questo articolo). Secondo: sapete che l’esame di italiano di Suarez si è svolto a Perugia: la cocumella, i cinque hermani e le domande preconfezionate. A rigore, questa roba chiama in causa non le prestazioni dell’intero sistema universitario, ma solo quelle dell’Università per Stranieri di Perugia. La Rettrice, in effetti, si è già dimessa. Sotto il profilo penale, poi, la cosa va ulteriormente ristretta: ne va solo delle eventuali responsabilità personali dei singoli docenti coinvolti. Avrei potuto dire allora che si tratta non di una débâcle, di un disastro generale, di un inabissamento complessivo, bensì di una gigantesca, ma dopo tutto circoscritta, figura di tolla. Sono però un docente universitario, e in certa misura mi sento chiamato in causa. Ho timore che la faccenda mi riguardi, e che il clamore del caso Suárez aiuti a vedere un problema non piccolo, che affligge oggi il sistema universitario (e, si potrebbe persino dire, tutti i sistemi sociali complessi).

