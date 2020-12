La voglia di contare degli studenti italiani

Migliorano, anche più che altrove, le abilità matematiche degli alunni in Italia. Buon segno per il futuro

I risultati dell’indagine periodica della Timss (Tendenze negli studi di matematica e scienze) certificano un netto miglioramento, superiore alla media internazionale, nelle conoscenze e abilità matematiche degli studenti italiani delle elementari e delle medie inferiori. Si tratta di una importante inversione di tendenza, che mostra come si sia reagito efficacemente alle principali pecche della scuola italiana, l’antica propensione idealistica e i recenti cedimenti al facilismo. Sarebbe interessante indagare su come ciò sia stato realizzato, nonostante un ambiente culturale e un’organizzazione scolastica che sembravano orientati in tutt’altra direzione.

