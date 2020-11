Alto Adige primo della classe. Riaprono le scuole

Grazie anche alla campagna di screening di massa, lunedì gli studenti delle scuole medie potranno riprendere le lezioni in presenza. Fine del lockdown totale anche per i negozi

L'Alto Adige prova a ripartire. Almeno dalla scuola. Da lunedì 30 novembre gli istituti secondari di primo grado riprenderanno le lezioni in presenza. Prevista anche la riapertura di tutti gli esercizi commerciali. Questa la decisione di Philipp Achammer, assessore all'Istruzione, al termine della riunione della giunta di Bolzano. La provincia autonoma resterà comunque zona rossa almeno fino al 3 dicembre. "Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!" esulta Achammer su Facebook. Per allentare la pressione sul trasporto pubblico, i licei e gli istituti professionali continueranno la didattica a distanza, ma l'obiettivo è tornare in presenza al più presto.

Pubblicità

Pubblicità