Fuorisede via zoom

Nima Khajavi Nouri ha ventotto anni, una laurea di primo livello in Architettura e Design conseguita presso l’Università di Teheran, qualche anno di insegnamento di tecniche di tessitura e una passione totalizzante per i colori naturali. Grazie al suo ottimo inglese, da qualche tempo impartisce lezioni online a bambini delle scuole primarie e secondarie di Roma, dove è arrivato un anno fa per frequentare il corso di Science of Fashion presso l’Università La Sapienza. Si è recato in facoltà per sei mesi scarsi, fra ottobre 2019 e il 9 marzo 2020, data di inizio del primo lockdown. Da quella data si è chiuso nel suo appartamentino fra Monti e san Lorenzo, senza mai più tornare in Iran e senza la possibilità di trovarsi una internship presso una maison di moda, come sperava, perché a causa della pandemia è bloccato fra l’esigenza di seguire le lezioni online e l’impossibilità di farlo dal proprio paese, dove la piattaforma Google Meet scelta dai docenti dell’ateneo romano per le lezioni, ma in genere qualunque piattaforma, sono difficilmente scaricabili. Fra collegamenti a singhiozzo e censura, l’Iran è proibitivo per gli studenti expat. L’ultima volta che ci siamo stati per lavoro, tre anni fa, non riuscivamo nemmeno a visualizzare il sito del Corriere della Sera, oscurato – supponiamo – per via delle foto di moda e di signorine in costume da bagno. A ogni tentativo di collegarci, venivamo anche pesantemente colpevolizzati da una schermata in inglese che ci segnalava l’immoralità del nostro comportamento e le pessime ricadute che la nostra rilassatezza di costumi avrebbe avuto sui nostri figli, con tanto di vignetta sulla falsariga degli affreschi trecenteschi per gli analfabeti.

Pubblicità

Pubblicità