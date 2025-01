La proposta dei leghisti di copiare la mossa americana nell'ambito sanitario

Borghi e Bagnai hanno depositato in Senato un disegno di legge per far uscire l'Italia dall'Oms, così come ha fatto il neo presidente Donald Trump negli Stati Uniti. I 28 centri Oms permettono di coordinare una politica globale per la salute, soprattutto in situazioni di particolare emergenza come durante il Covid-19

Si aspettava con ansia lo sbarco immediato anche nel nostro paese del virus dell’idiozia sanitaria. Già perché nel nostro paese non le inventiamo nemmeno da zero, le idiozie: le copiamo dagli altri, in questo caso dagli Stati Uniti di Trump, che sono usciti dall’Oms. Prontamente, due senatori leghisti – i soliti Borghi e Bagnai – hanno depositato in Senato un disegno di legge perché anche il nostro paese esca dall’Oms, adducendo come motivazione principe che l’Oms sarebbe un "carrozzone che aiuta solo quelli che ci lavorano". Chissà, vien da dirsi, cosa sono certi partiti politici; ma sorvoliamo su questo piccolo particolare, e concentriamoci sulla sostanza. Dite che costa 70 milioni all’Italia: ma quanto è costato abbonare le multe agli antivaccinisti – beninteso, non i fessi che avevano già pagato, ma i furbi? 150, 170 milioni, o sbaglio?

Nel nostro paese sono presenti 28 centri Oms, e siamo per questo al secondo posto in Europa: sono centri dove si fa ricerca, si fa sorveglianza, si elaborano dati e si sviluppa sanità. Questi centri sono inseriti in una rete mondiale di circa 700 centri simili, attraverso la quale in tutto il mondo si ottengono dati altrimenti irraggiungibili (per esempio, dati epidemiologici), e che consentono di coordinare una politica globale per la salute.

Certo, durante la recente pandemia vi sono stati limiti evidenti – ma i limiti sono principalmente consistiti nel dichiarare tardi l’emergenza, e chi, fra gli altri, ha sempre detto che l’epidemia non c’era, che non vi era emergenza, che bisognava trattare tutto come un’influenza normale, se non proprio quelli che oggi criticano di più e più ferocemente l’Oms? Voi che siete stati fra i maggiori cospirazionisti in tempi di pandemia, ostacolando in ogni modo un’azione rapida e coordinata, voi cercate la pagliuzza (magari la travicella, voglio concedere) nell’occhio dell’Oms, quando avete voi in tutti i modi cercato di nascondere la trave nell’occhio vostro che volevate imporre al mondo?

Ma per piacere: volete uscire dall’euro, volete uscire dall’Unione Europea, volete adesso uscire dall’Oms per cercare di copiare il successo di QAnon e di Trump – insomma volete uscire da tutto, eccetto che da un posto, il Parlamento cui siete stranamente affezionati.

E basta con questa tragicommedia, via; persino l’Italia è un posto troppo serio per certe idiozie come questa.