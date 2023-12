Archiviata l'idea di progresso, che fatica districarsi fra le crisi della modernità

Le sfide di oggi e il senso di ineluttabilità che ci avvolge: come non affrontare le difficoltà in modo fatalistico, ma considerarle come opportunità di guadagno o perdita

Il pensiero occidentale, a partire dai greci, ha sempre pensato la storia umana come una crescita dallo stato primitivo, ingenuo, barbaro, a quello più complesso della civiltà. Ma un conto è pensare la crescita in termini di cicli, come facevano i greci, altro conto è pensarla in senso escatologico, come una crescita che, vedi Agostino, pur procedendo secondo lo schema ciclico di crescita e decadenza, ha una dimensione lineare che va da Adamo fino all’“ultimo giorno”, ossia alla definitiva vittoria della città di Dio sulla città terrena. Qualcuno sostiene con buone ragioni che senza il tempo lineare dei cristiani non si sarebbe mai potuta sviluppare l’idea moderna di progresso. Ma per avere il concetto moderno di progresso, oltre all’idea del tempo lineare, ci vuole un ulteriore elemento, ossia l’idea di un progresso indefinito.