Rt stabile ma aumenta l'incidenza dei contagi. Oggi i nuovi colori delle regioni

La Valle d'Aosta potrebbe diventare rossa, mentre va verso l'arancione il Molise. Anche la Sardegna potrebbe cambiare colore e passare da bianca ad arancione. L'occupazione delle terapie intensive sale al 36 per cento su base nazionale

L'epidemia continua ad aggravarsi, imponendo “il massimo livello di mitigazione possibile”: lo afferma in una nota l'Istituto superiore della sanità sulla base degli ultimi dati relativi al monitoraggio della cabina di regia. L'indice Rt resta stabile a 1,16, mentre aumenta l'incidenza a livello nazionale, che ora supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000, e arriva a 264 nella settimana 12-18 marzo.

Continua a crescere anche il numero dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione (sono 54.964, erano 50.256 una settimana fa) e solo il 28,2 per cento dei nuovi contagiati è individuato attraverso l'attività di tracciamento. Si osserva inoltre un peggioramento netto per quel che riguarda il livello di occupazione delle terapie intensive, che ora tocca il 36 per cento e va oltre il livello di guardia (era al 31 nella rilevazione precedente). Una pressione crescente sugli ospedali che a livello territoriale si traduce con 13 regioni che vanno oltre la soglia critica a causa del tasso di occupazione delle terapie intensive o per quanto riguarda l'occupazione delle aree mediche.

Come cambiano i colori delle regioni

È sulla base di queste evidenze che il ministero della Salute firmerà le nuove ordinanze di restrizione. Non dovrebbero comunque esserci grandi cambiamenti a livello di colori, solo due regioni ne sono interessate: il Molise va dal rosso verso l'arancione mentre la Valle d'Aosta, che era arancione, potrebbe passare nella zona di massima restrizione. Ancora in bilico la posizione della Sardegna: l'unica regione a sperimentare la zona bianca, da lunedì potrebbe diventare arancione.

La cabina di regia dovrebbe confermare quindi i parametri da zona rossa per Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Puglia, che in questo caso saranno destinate a una Pasqua con limitazioni massime. Restano arancioni invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Toscana, Sicilia, Umbria e Bolzano.