“Ecco a che punto siamo con la sperimentazione del vaccino italiano”

Al direttore - In merito all’articolo “I dati scientifici sul vaccino italiano sono ancora troppo vaghi” a firma Enrico Bucci, pubblicato sul Foglio del 7 gennaio, ringrazio per l’attenzione e vorrei chiedere un po’ del vostro spazio per fornire ulteriori dettagli sui risultati ottenuti a chiarimento dei dubbi suscitati: 1) La sperimentazione è stata condotta su circa 90 volontari, suddivisi in due gruppi per età (18-55 e over 65), ciascuno dei quali a sua volta suddiviso in tre sottogruppi per dose somministrata. I dati presentati nel corso della conferenza stampa del 5 gennaio riguardavano unicamente i 44 volontari del gruppo di età compresa tra i 18 e i 55 anni, che sono stati i primi a essere inclusi in questo studio, come indicato nella prima slide della mia presentazione.

