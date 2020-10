Davvero l'Italia vuole il vaccino di Putin?

L’Italia è diventato probabilmente il primo paese dell’Unione europea a non escludere l’acquisto del vaccino russo. La notizia arriva in occasione del Forum eurasiatico di Verona, appuntamento sui rapporti economici e geopolitici in cui si incontrano i vertici delle istituzioni italiane e russe. Intervistato dall’emittente russa Ren Tv, l’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano ha dichiarato che l’Italia potrebbe essere tra i paesi che richiederanno al Cremlino il vaccino russo anti Covid: “Noi in Italia siamo molto grati alla Russia per l’aiuto all’inizio della pandemia – ha detto Terracciano – e siamo aperti a qualsiasi sviluppo. Ora un vaccino italiano viene creato insieme a Oxford e AstraZeneca. Ma, alla fine, questo è un mercato comune. E noi potremo scegliere, anche il vaccino russo”, dice l’ambasciatore italiano ai giornalisti russi. L’affermazione è sorprendente e significativa per diversi ordini di motivi. Ce n’è sicuramente uno politico.

