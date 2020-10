“Situazione critica, ma gestibile. Servono più tamponi”. Parla Massimo Clementi del San Raffaele

Roma. Un nuovo lockdown nazionale? “Il paese non può permetterselo, e in ogni caso sarebbe ingiustificato”, taglia corto il professore Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. “La situazione è critica ma gestibile. La soglia limite per un confinamento è di almeno 15 mila contagi al giorno. La strategia di prevenzione, se manteniamo la calma e non cediamo a chi semina terrore, ci consentirà di superare la recrudescenza senza sovraccarico ospedaliero”, spiega il professore che è un assertore della mascherina sempre e comunque. “Da scienziato devo riconoscere che all’aperto, se si è da soli o con il proprio fidanzato, è assolutamente inutile. Andrebbe indossata soltanto quando si è in contatto con non conviventi. Da cittadino però penso che sia bene obbligare le persone a indossarla sempre per evitare un rilassamento che sarebbe dannoso”.

