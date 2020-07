Occhi al cielo! Sono gli ultimi giorni per vedere la cometa Neowise

Sono gli ultimissimi giorni per vedere la cometa Neowise C/2020 F3. Un nome forse poco romantico (sta per Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) per la cometa più luminosa osservata nei nostri cieli dopo Hale Bopp del 1997. Non è una cometa periodica, il suo prossimo passaggio ravvicinato avverrà infatti tra ben 6.800 anni. Neowise ha due code: la principale, bianca, si estende per milioni di chilometri ed è costituita da polveri. L'altra coda è bluastra ed è costituita da ioni, atomi di materiale della cometa a cui è stato rubato qualche elettrone.

Sarà possibile osservare Neowise fino ai primi di agosto, ma la sua posizione e la sua luminosità non saranno più tanto favorevoli a partire da domani, 23 luglio, ultimo giorno in cui potremo vederla ancora in tutto il suo splendore. L'orario migliore per osservarla è dopo il tramonto in una zona sopraelevata e lontana dalle luci, naturalmente con il cielo sereno. Non occorre per forza andare in montagna, basta anche una passeggiata fuori porta o sull'argine di un fiume. Ci si può aiutare con alcune app come Sky Guide o Sky Walk, oppure cercare in direzione nord-ovest la costellazione del grande carro. Neowise sarà subito sotto. La si può vedere persino a occhio nudo, ma per godersela appieno è utile un binocolo o un tele, minimo 200, della camera fotografica.