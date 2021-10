Per preservare la sanità serve tagliare l'Iva e non l'Irpef

Per la riduzione della pressione fiscale saranno messi a disposizione 9 miliardi di euro, dei quali 4 dovrebbero essere destinati alla Sanità e comprendere il finanziamento di 12mila borse di studio in più destinate a specializzandi e 2 miliardi destinati al piano anti Covid. Tutto molto bene in teoria, ma c’è una considerazione da fare: quello che forse i più non sanno, o se lo sanno dovrebbero comunque tenere a mente, è che parte dell’Irpef versato dagli italiani va a finanziare la Sanità, e quindi a fronte dello stanziamento in più di risorse messo sul piatto ora, che però è frutto di una situazione emergenziale e che quindi non possiamo ritenere una prassi che continuerà nel tempo, assisteremo a una progressiva diminuzione dei fondi che arriveranno dalle buste paga degli italiani a favore del Servizio Sanitario Nazionale. Lo dico subito e chiaramente: non penso certamente che i lavoratori dovrebbero essere sottoposti a una maggiore pressione fiscale, non certo in un momento in cui il mercato del lavoro si sta lentamente riprendendo dalla crisi generata dalla pandemia e in cui si stanno raggiungendo dei risultati importanti sulla parità salariale (il ddl sulla parità salariale tra uomo e donna è legge da pochi giorni). Il punto è un altro, ovvero che se nel breve periodo potremo contare su dei fondi stanziati dal governo, a lungo termine il rischio che questi fondi non vengano erogati nella stessa misura, unitamente alla diminuzione della quota Irpef, potrebbe portare a una situazione complessa di erogazione delle prestazioni.

