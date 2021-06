La corsa contro la variante Delta

Quella contro la variante indiana, molto più contagiosa, è una corsa contro il tempo che necessita di un cambio di strategia vaccinale. Bisogna subito raggiungere 2,8 milioni di anziani che non sono stati vaccinati e proteggerli quanto prima con due dosi. Per questo sarebbe più opportuno usare per gli over 60 i vaccini Pfizer e Moderna anziché AstraZeneca