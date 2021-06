L'Europa doni i vaccini AstraZeneca al resto del mondo

I paesi europei, Italia inclusa, hanno praticamente deciso di non usare più il vaccino di Oxford: nei prossimi mesi accumuleranno scorte per decine di milioni di dosi. Perché l'Ue non le dona ai paesi poveri che ne hanno più bisogno?

Con il miglioramento del quadro epidemiologico l’Italia, come tanti altri paesi europei, ha deciso di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca agli under 60. Considerando che resta circa un 15% di anziani da raggiungere con la prima dose (2,8 milioni di over 60) e che molti vengono vaccinati con Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, vuol dire che in pratica l’Italia ha deciso di non usare più AstraZeneca. Già nell’ultima settimana c’è stato un crollo, quasi un azzeramento, del suo utilizzo. A oggi, su 9,6 milioni di dosi consegnate ne abbiamo usate 6,4 milioni: una su tre è in frigo. Ci sono buone ragioni per andare in questa direzione, dato che c’è e ci sarà disponibilità di altri vaccini. Anche molti altri paesi europei si sono mossi nella stessa direzione e, nel medio termine, la Commissione europea ha deciso con i suoi acquisti di puntare sui vaccini a mRna non rinnovando il contratto con la casa farmaceutica anglo-svedese.