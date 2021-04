Perché sui vaccini s'è inceppata l'efficienza della Germania

Berlino. Nella pluripremiata serie comica televisiva “30 Rock” ideata da Tina Fey e ambientata in uno studio televisivo newyorchese, ogni qual volta uno dei personaggi si sentiva poco bene interveniva il dottor Leo Spaceman con i più bizzarri rimedi per i suoi pazienti. La sua frase ricorrente era “Medecine is not a science” e tutto finiva in una grande risata. La medicina è una scienza empirica che procede sostenuta dalla ricerca fra scoperte, errori, osservazioni, invenzioni e correzioni. La pandemia che stiamo vivendo ha puntato i riflettori sul procedere poco lineare di questa pratica. Si spiega così perché martedì sera la cancelliera tedesca Angela Merkel e il suo ministro della Salute Jens Spahn abbiano annunciato che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato solo a persone con almeno 60 anni di età (i più giovani potranno riceverlo solo accettandone i rischi connessi). In Germania come in Italia, AstraZeneca era stato raccomandato per gli under 65. Giorni fa era stato sospeso e poi rimesso in circolazione.

