Non facciamoci trovare impreparati

Quella per il Covid-19 sarà la più imponente campagna vaccinale della storia. Un’iniziativa di prevenzione per debellare una pandemia devastante che al momento non ha alcuna terapia efficace e continua a diffondersi con malati e morti. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato qualche giorno fa al Parlamento il Piano strategico della vaccinazione di massa come un obiettivo fondamentale di tutto il paese, indispensabile per una solida ripresa economica e sociale. Ne siamo fermamente convinti ed è per questo che la sua buona riuscita rappresenta un obiettivo da raggiungere con il contributo fondamentale della sanità pubblica a tutti i livelli.

