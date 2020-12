Ilaria Capua contro il tampone pre-cenone: "A Natale non bisogna muoversi"

"Non bisogna muoversi, non c'è la scorciatoia, più persone si muovono, più il virus circola, più persone finiranno in ospedale", dice la virologa

Tampone rapido e poi via, tutti al cenone di Natale? Qualcuno non ha capito che per le feste non bisogna muoversi. A ribadirlo ci ha pensato Ilaria Capua intervistata a "L'Aria di domenica" su La7. "Io non ci penso neanche a fare il tampone rapido per fare il cenone" ha detto la virologa. "Non bisogna muoversi, non c'è la scorciatoia, più persone si muovono, più il virus circola, più persone finiranno in ospedale. Non bisogna fare il tampone rapido. Io non mi muovo e non faccio nulla. Mio marito, invece, che deve partire per una situazione d emergenza farà il tampone rapido prima del volo ma è una situazione di emergenza, ripeto, non di convenienza. Non possiamo ora pensare al cenone".