La rivolta dei medici contro il ministro Gaetano Manfredi

Il Miur ha nuovamente rinviato l’assegnazione dei candidati alle scuole di specializzazione di Medicina. Una vicenda incredibile, dicono varie associazioni dei medici, che si sono schierate a difesa delle migliaia di giovani colleghi che hanno sostenuto ormai a settembre il concorso per accedere alle scuole dalle quali escono cardiologi, psichiatri, ortopedici, anestesisti. L’assegnazione è stata posticipata al 15 dicembre e se le cose non cambieranno i giovani medici dovranno prendere servizio il 30 dicembre. Avranno in sostanza a disposizione due settimane per cambiare città, in mezzo a una pandemia e a dicembre inoltrato. Sempre che anche l’inizio della scuola di specializzazione non subisca un rinvio. Questi medici, dice il virologo Roberto Burioni, “sono ancora a casa per continui rinvii della loro presa di servizio. È indispensabile sbloccare la situazione e portare immediatamente queste giovani forze in corsia”. Ma cosa sta succedendo da ormai settimane? “Tutti gli anni ci sono ricorsi, quest’anno ce ne sono di più perché il ministro ha fatto confusione con il bando – dice al Foglio il dottor Francesco Possanzini, uno dei medici che hanno partecipato al concorso di settembre, che oggi lavora nelle USCA e fa parte dell’associazione MUS - Medici Uniti per la Salute – cercando di non far partecipare al concorso quante pià persone possibili, dicendo: se sei già specializzando e vuoi cambiare borsa, non ti metto i punti curriculum, se stai già facendo il corso per medico di base non puoi partecipare a questo concorso. In passato venivano assegnate borse in sovrannumero sulla base dei ricorsi vinti, la cosa allucinante in un momento di pandemia è che Manfredi non vuole assegnare borse in sovrannumero”.

