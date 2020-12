Covid ha travolto l'assistenza, la diagnosi e la prevenzione dell'Hiv

Nel mondo quasi 38 milioni di persone convivono con l'Hiv, con quasi 2 milioni di nuove diagnosi ogni anno. L'infezione, avverte la Società italiana di malattie infettive e tropicali, continua a rappresentare “una questione di salute pubblica a livello globale”. Questo primo dicembre la giornata mondiale di lotta all’Aids sarà oscurata dalla pandemia di Covid. Ma il virus dell'Hiv non è scomparso, così come la necessità di parlarne, di fare informazione e prevenzione. “Tra aprile e maggio, in coincidenza dei lockdown parziali o totali, le cure pediatriche contro l'Hiv e i test della carica virale per i bambini in alcuni paesi sono diminuiti tra il 50 e il 70 per cento e gli inizi di nuove cure sono diminuiti del 25-50 per cento”, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Unicef.

Pubblicità

Pubblicità