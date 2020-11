Antibiotico-resistenza, sfida per il futuro

Gli elevati livelli di antibiotico-resistenza segnalati dalle agenzie internazionali nel 2018, in Italia e nel mondo, mostrano che la resistenza antimicrobica rimane una seria sfida in tutta Europa. Nonostante la definizione di linee guida ben precise per la gestione del problema della resistenza antimicrobica, così come per la prevenzione e controllo delle infezioni, è chiaro che le attuali azioni di sanità pubblica non sono sufficienti per affrontare la situazione di resistenza antimicrobica in Europa.

