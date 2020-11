Locatelli: "La scuola è sicura. Basta menzogne Fare tutto per lasciarla aperta"

Roma. La vogliamo dire la verità? “Dobbiamo”. E’ vero che la curva epidemiologica è risalita perché hanno riaperto le scuole? E’ vero che chiuderle è il miglior modo per proteggerci? “Se vogliamo dire la verità bisogna avere il coraggio di dire che non è vero”. Non credete a chi ripete che sia stata la scuola a maledirci per la seconda volta e non credete neppure che è impossibile tenerla aperta. In Italia stanno infatti prevalendo gli “omini di burro”, i cocchieri di Collodi che ragliano contro l’istruzione e che si arrendono alla soluzione somarella. In Italia c’è una ministra dell’Istruzione che va sostenuta e una stupidaggine che va smentita. E infatti con Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, componente del Cts, prima sorridiamo e poi, malinconicamente, prendiamo sul serio questi “papiniani” che teorizzano la necessità dell’istruzione dalla stanzetta, l’istruzione come bene rinunciabile.

