"Il virus c'è, ma serve un'assunzione di responsabilità". Parla Alberto Zangrillo

Chi arriva in Pronto soccorso da solo, chi non riesce a fare il tampone, chi si spaventa per il lessico "guerresco"

E’ il giorno in cui si discute del passaggio di alcune regioni in area più severa, e in cui il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il paese. E se le speranze si concentrano sul vaccino (ieri Pfizer ha annunciato l’efficacia al 90 per cento nella sperimentazione), da più parti si descrive la situazione come “guerra”.

