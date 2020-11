L'appello dei medici: "Serve un nuovo lockdown"

Roma. L’Ordine dei Medici chiede misure più restrittive per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Serve un lockdown totale, dice il presidente Filippo Anelli. È d’accordo con lui Carlo Palermo, segretario dell’ANAAO, che al Foglio dice: “Con l’indegno balletto delle Regioni c’è poco da stare allegri. Ieri un collega mi ha chiamato piangendo perché una donna di 45 anni è morta mentre aspettava in barella un posto letto in Terapia Intensiva che non c’era. E stiamo parlando di un ospedale dell’hinterland milanese. Il video che è girato sulla chiesa dell’ospedale di Orbassano occupata da brandine per malati COVID è esplicativo delle difficoltà che stiamo vivendo. Ricevo grida di allarme anche da Napoli. In alcune aree è già avviata la procedura di valutazione dei pazienti che possono ricevere un vantaggio, una chance di sopravvivenza dall’essere sottoposti a ventilazione meccanica. Stiamo chiudendo di nuovo l’accesso alle cure ai malati cosiddetti ordinari come i neoplastici. Ma ogni ritardo in questo settore si porta dietro un peggioramento delle prognosi”.

