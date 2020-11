Speranza: "Il virus è il nemico comune, non può diventare terreno di battaglia politica"

Il ministro della Salute è intervenuto alla Camera per spiegare la collocazione delle regioni rispetto agli scenari di rischio

Pubblicità

Speranza: "Il virus non può essere terreno di battaglia politica"

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto alla Camera per svolgere "una informativa urgente sui dati e i criteri seguiti per la collocazione delle Regioni nelle aree rossa, arancione e gialla". "I numeri continuano drammaticamente a crescere, i casi in una settimana sono raddoppiati", ha esordito il ministro. "'La salute viene prima di tutto e il Governo ha sempre chiesto attenzione rispetto alla seconda ondata. Senza una limitazione dei movimenti e un rispetto puntuale delle regole di sicurezza la convivenza con il virus rischia di trasformarsi in un clamoroso fallimento.", ha aggiunto. Per poi soffermarsi sulle polemiche che hanno investito la relazione con le regioni finite in zona rossa. "Il virus è in nemico comune, non può trasformarsi in un terreno di scontro politico. Basta polemiche", ha intimato Speranza. Che ha anche ricordato come della cabina di regia che monitora l'andamento del contagio facciano parte anche tre delegati nominati dalla Conferenza delle regioni. Speranza ha anche aggiunto che l'ordinanza del ministero della Salute a corredo dell'ultimo dpcm è "in piena continuità con le precedenti e con l'azione di Governo: c'e' sempre stato un filo comune che è il primato della tutela della salute, il principio di massima precauzione per difendere il Sistema sanitario nazionale e con esso la salute dei nostri cittadini. Non c'e' un'altra strada, la massima precauzione è la via obbligata per arginare la pandemia fino a che non avremo cure efficaci e poi il vaccino".