Covid, quasi 32 mila i nuovi contagi. Sono 297 i morti

Nel bollettino di oggi crescono anche i ricoveri (più 972) e le terapie intensive (più 97)

31758 nuovi casi e 297 decessi

Sono quasi 32 mila i contagi da nuovo coronavirus registrati oggi dal bollettino della Protezione civile, a fronte di altri 215 mila tamponi processati, più o meno lo stesso numero dei casi (31084) e dei tamponi (215085) di ieri. Il nuovo rapporto tra test processati e positività riscontrate è 14,71 per cento (ieri era simile: 14,45). Ci sono altri 972 pazienti ospedalizzati (in totale salgono a 17966) e 97 persone in più finite curate in terapia intensiva (qui il saldo totale è 1843). L'incremento più cospicuo dei contagi si è osservato in Lombardia (più 8919), Campania (più 3669) e Piemonte (più 2887).

Riunione con il Cts

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme con il ministro alle Autonomie Francesco Boccia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, sta incontrando in queste ore a Palazzo Chigi i membri del comitato tecnico scientifico e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Intervenendo al Festival dell'Ottimismo organizzato dal Foglio, alla domanda se ci si stesse preparando a ulteriori strette, Conte aveva risposto che "il quadro nazionale va integrato con le misure prese a livello territoriale. Fermo restando il nostro metodo di lavoro: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Stiamo esaminando il rapporto dell'Iss per capire se intervenire ancora".