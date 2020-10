Non fare altre stupidaggini sul vaccino

La profilassi per l’influenza è cosa saggia, non avere vaccini sufficienti è da matti

Le autorità sanitarie invitano la popolazione, soprattutto quella più anziana, a vaccinarsi contro l’influenza. Sono state pubblicate statistiche dalle quali risulta che nelle zone in cui la vaccinazione antinfluenzale è stata più diffusa il coronavirus è stato meno letale. Tutto vero e tutto giusto. Ma quando l’anziano si rivolge al medico per chiedere che cosa deve fare si sente rispondere di rivolgersi alla farmacia. E il farmacista poi gli risponde che dopo il 15 ottobre deve rivolgersi al medico perché le farmacie non avranno il vaccino se non in quantità irrisorie.

