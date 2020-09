La formidabile lezione del dottor Fauci ai No-mask: “Il nemico non sono le misure sanitarie ma il virus”

“Molti hanno l’impressione che queste misure interferiscano con la loro libertà personale. Non sono le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus”. A dirlo al pubblico italiano è stato ieri il professor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ospite di Che tempo che fa. Quella dell'immunologo, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Covid della Casa Bianca, è la risposta formidabile a chi ancora nega che mascherine, distanziamento, igiene e prevenzione siano efficaci nel combattere la pandemia da nuovo coronavirus.

