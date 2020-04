Il concorso per medici si farà a fine luglio, dice il ministro Manfredi

Roma. Il concorso per accedere ai contratti di formazione per medici specializzandi si farà. Lo ha detto il ministro dell’Università Gaetano Manfredi giovedì 9 aprile in audizione in commissione Cultura alla Camera: “Il nostro obiettivo è aumentare la platea di borse di specializzazione per il concorso che si dovrebbe tenere a fine luglio: oggi arrivano a circa 9 mila, però è necessario un incremento. C’è una proposta di inserire altre 5 mila borse di specializzazione, da una parte per ridurre...

