Forza Italia lancia la sua campagna per la sicurezza a Roma, tra strade e luci (e occhi al 2027)

Roma. La riforma dei poteri di Roma Capitale e la sicurezza in città: Forza Italia, forte del consenso in aumento sul territorio (a scapito della Lega), lancia la sua campagna, con gli occhi rivolti alle amministrative del 2027 e una sponda forte in Parlamento (i capigruppo azzurri al Senato e alla Camera Maurizio Gasparri e Paolo Barelli). E se, in Regione Lazio, gli azzurri hanno ottenuto, dopo mesi, l’atteso rimpasto nella giunta Rocca, sul piano cittadino la sicurezza diventa battaglia identitaria anche azzurra, lontano dai toni tipici del passato perduto di una Lega che a Roma accarezzava sogni di gloria. E ieri dunque Gasparri, Barelli, l’assessore regionale Luisa Regimenti, segretario di FI Roma, e i consiglieri comunali azzurri Rachele Mussolini e Francesco Carpano, hanno presentato le proposte del partito per “una Roma più sicura”, con focus su strade e illuminazione.

“FI chiede al sindaco di Roma Roberto Gualtieri un impegno maggiore sull’illuminazione pubblica e sulla manutenzione delle strade, oggi un vero colabrodo”, dicono parlamentari, assessore e consiglieri, puntando sulla suddetta riforma dei poteri di Roma Capitale, a prima firma Barelli, e su iniziative locali come la mozione “Illumina”, già presentata dagli azzurri anche a Milano e Napoli, per “integrare l’illuminazione pubblica, anche attraverso l’adozione di tecnologie innovative per ridurre i consumi, presso parchi, sottopassi, fermate dei mezzi pubblici, percorsi pedonali poco illuminati”. “Vogliamo garantire in particolare a donne e soggetti più fragili di sentirsi sicuri ovunque”, dice Luisa Regimenti. Sul fronte della manutenzione stradale, invece, Francesco Carpano, dopo aver chiesto l’accesso agli atti, parla di dati “preoccupanti” che “certificano il calo di stanziamenti: le risorse per la manutenzione ordinaria delle strade dei Municipi sono scese dal 2018 al 2024 del 14,5 per cento, mentre sono cresciuti gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria, grazie anche alle risorse del Governo sul Giubileo”.

Ma, dice Carpano al Foglio, “molte strade di Roma sono piene di crepe e con i marciapiedi divelti, da Centocelle al Celio. E’ un fenomeno che ha un filo rosso: sono strade che il Campidoglio ha dato ai Municipi, ma i Municipi non hanno un bilancio né il personale sufficiente per manutenerle, nonostante siano grandi quanto delle città. Roma è diventata un Comune troppo grande. Per questo serve subito l’autonomia di bilancio ai Municipi, come Forza Italia ha proposto”.