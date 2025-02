Geronimo Stilton contro il cyberbullismo

È in corso la campagna “Insieme contro il cyberbullismo” promossa da polizia di stato, Fondazione Geronimo Stilton e Fattoria Latte Sano

Una speciale confezione di latte realizzata con l’immagine di Geronimo Stilton, il topo-giornalista amato dai ragazzi di tutto il mondo, e tre pillole contro il cyberbullismo. Fino ad aprile è in corso la campagna “Insieme contro il cyberbullismo” promossa da polizia di stato, Fondazione Geronimo Stilton e Fattoria Latte Sano, azienda leader nella produzione di latte fresco a Roma e nel Lazio. Un milione e mezzo di confezioni distribuite in bar e negozi di alimentari. “L’obbiettivo è arrivare, attraverso un alimento di uso quotidiano, alle famiglie e ai più piccoli, con brevi messaggi per la sicurezza in rete, per far comprendere l’importanza di mantenere sempre alto il livello di attenzione, contro i rischi che si nascondono nel web”, spiega Luigi Rinella, direttore della Polizia scientifica. “La promozione di uno stile di vita sano e il sostegno alle nuove generazioni sono da sempre nostri capisaldi. Per questo abbiamo subito accettato”, osserva il vicedirettore di Latte Sano, Simone Aiuti. Gli ultimi dati sul cyberbullismo registrano 319 casi a livello nazionale nel 2024 rispetto ai 284 del 2023 (+ 12 per cento), la maggior parte dei quali riguarda ragazzi tra i 14 e i 17 anni.