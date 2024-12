I vent'anni di Urban Vision, il Natale da Bulgari e la mostra alla Gnamc

Roma Capoccia - Odo romani far festa

L'atmosfera natalizia accende Roma: dall'albero in Piazza di Spagna con il sindaco Gualtieri, Carolina Crescentini e Alessandro Gassman alla mostra "L'alba dell'autostrada del Sole" curata dalla presidente di Cinecittà Chiara Sbariglia

Gli incendi che stanno minando la stabilità dell’Occidente, sono stati in molti casi innescati da scintille che covano sotto le ceneri del secolo scorso”, scrive Paolo Mieli nel suo nuovo libro Fiamme dal Passato (Rizzoli), la gradita ‘bomboniera’ regalataci alla fine di una colazione all’Hotel de Russie. Il motivo? I festeggiamenti dei venti anni di Urban Vision, l’azienda fondata da Gianluca De Marchi, Daniela Valenza e Fabio Mazzoni, leader nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed internazionale, oggi anche media company, a cui si devono tanti restauri, dalla fontana della Barcaccia al Colonnato di San Pietro. Tra i dieci tavoli da dieci, troviamo anche Italo Bocchino, intento a degustare polpo e patate, risotto alla milanese con gamberi e pistacchio e tiramisù. Poi di corsa a piazza di Spagna per assistere all’accensione dell’albero di Natale di Bulgari a basso impatto ambientale con Gualtieri, Carolina Crescentini e Alessandro Gassman. È notte, ma alla Gnamc c’è L’alba dell’autostrada del Sole, la mostra curata dal presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, un racconto epico che ha segnato il futuro dell’Italia con foto d’epoca e quelle recenti di Luca Campigotto, Silvia Camporesi e Barbara Cannizzaro. Da non perdere.