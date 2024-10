Il party e "La Casa del Collezionista" all'Hotel Eden, i premi Alf con Lella Costa

Il Party de la Rentrée organizzato sul rooftop dell’hotel Eden con musica, champagne e vista su Roma fino al 23 novembre si trasformerà in una sorta di museo d’arte contemporanea con opere di Marta Mancini, Andrea Mauti

"Un fiore non è mai la fine di ciò che uno sa, ma l’inizio di ciò che uno non si aspetta", ci dicono i floreal designer Copihue al Party de la Rentrée organizzato sul rooftop dell’Hotel Eden con musica, champagne e vista su Roma. Qui le sorprese non finiscono, perché fino al 23 novembre si trasformerà in una sorta di museo d’arte contemporanea con opere di Marta Mancini, Andrea Mauti, Mario Cresci, Karen Knorr, Gaia Di Lorenzo, Giuseppe De Mattia, Antonello Viola e Næssi, esposte tra la Dolce Vita Suite e la Libreria.



L’idea è del duo dell’arte contemporanea – Corinna Turati e Mario Valerio Nocenzi, fondatore di Mod Creative Group – e il risultato è una Casa del Collezionista tra opere d’arte delle gallerie romane Ada e Matèria, libri e oggetti di design. Ci facciamo un altro drink e poi via alla seconda edizione di Alf Premi Cinema, capitanati da Aimara Garlaschelli, che con le sue "girls" ha premiato la sceneggiatrice Annalaura Greco e le registe Mounia Meddour e Georgia Hudson. "Per cambiare il punto di vista – ricorda Mia Benedetta– va cambiata la narrazione" e poi "viva l’ironia", aggiunge Lella Costa, "l’affermazione della supremazia dell’uomo su quello che gli capita". Applausi.