Roma trema: la Smart è fuori produzione

Tra i romani la notizia circola generando sudori e palpitazioni. Ce ne scusiamo, ma dobbiamo confermarla. Da metà marzo Mercedes-Benz interromperà la produzione di Smart Fortwo, la biposto tedesca che da quasi trent’anni aveva conquistato il cuore dei romani e ridotto per tanti di loro l’ansia generata dalla ricerca, spesso infruttuosa, di un parcheggio. Chiude i battenti lo stabilimento di Hambach, piccolo comune francese anche noto come “Smartville”, dove, dal 1998, veniva costruita la biposto.

La notizia, non è uno scherzo, ha fatto schizzare a Roma e dintorni il mercato dell’usato delle Smart che aveva già visto un picco nel 2020, quando Smart Fortwo, il modello dell’azienda tedesca più amato dai romani – dopo il passaggio di oltre il 50 per cento del capitale di Smart alla gigante cinese Geely –, era diventata completamente elettrica, e dunque più costosa. Anche allora i prezzi dell’usato a benzina erano saliti alle stelle, ora oscillano tra i 2 mila euro dei modelli più vetusti agli oltre 15 mila di quelli più recenti (2016-2019).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE