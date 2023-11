Halloween Bash a Roma

La doppia sòla di LaChapelle, l’eleganza di Virginia Valsecchi e il party della Ferragni

Incontrare David LaChapelle può diventare davvero una Via Crucis che è poi al centro delle foto da lui realizzate per la mostra Stations of The Cross alla Galleria Deodato, esposte tra decine di altre viste e riviste, la noia. Qualcuno dovrebbe ricordargli che non è educato non presentarsi per due giorni di seguito a due appuntamenti prima dell’inizio del cocktail in suo onore. Meno male che ci sono le Sorelle Toledo, Adriana e Luciana, mattatrici uniche di una serata speciale al Sini Bernini Bristol tra film e champagne. Con Virginia Valsecchi - neo signora Martelli, sposa elegantissima in un abito Dior che ha fatto impazzire chiunque – andiamo al party di Moschino dove Jacopo Ascari fa ritratti da urlo ai presenti. Il pr Andrea Caravita arriva sempre in anticipo, anche nelle festività. Decide così di vestirsi da Babbo Natale al party di Halloween di Chiara Ferragni, sexyssima nei panni senza slip di Catherine Tramell di Basic Instinct. Carlo Mengucci è vestito da Mrs Doubtfire, Francesca Ragazzi da Rocky, Jacopo Durazzani e Angelo Tropea dalle gemelle di Shining, Paola Iezzi da Malena, Fedez da Rose e Nick Ceroni da Ken, ma a colpire è Fabio Maria Damato in due abiti cult di Pretty Woman con la sua dedica ”alla Cenerentola che ce l’hanno fatta”. Halloween Bash!