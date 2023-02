Dove trovare trucco, parrucco e maschere per Carnevale

Entrare in certi luoghi è come inoltrarsi in altri mondi, universi paralleli e fiabeschi lontani dalla realtà. È la sensazione che si prova nei negozi di maschere e costumi (oggi è giovedì grasso, poi ancora sabato e martedì), che in città lavorano tutto l’anno per feste ed eventi, ma che hanno nel Carnevale il loro periodo clou. L’altro momento top è Halloween, che secondo alcuni ha soppiantato Carnevale per giro d’affari. “Per noi è così, ma forse perché vestirsi o truccarsi per Halloween è più semplice e tutto si risolve in una notte. Ma anche per Carnevale i clienti non mancano”, racconta Paolo Panczyk, direttore artistico di Studio 13, storico negozio di costumi e make up in piazza Cavour. Aperto nel 1986, l’idea venne dopo un viaggio negli Stati Uniti. La peculiarità, qui, oltre a costumi, maschere e accessori di ogni tipo e genere, è il make up, con una vera accademia del trucco. Per gli uomini vanno sempre forti i super eroi, ma anche le maschere delle ultime serie tv, come quelle della Casa di Carta, mentre per le donne prevale l’aspetto sexy e un po’ dark lady. Qui un costume va dai 30 a 200 euro, un trucco da 55 a 100.

