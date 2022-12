“Fermate le ruspe”. La battaglia del lago dell'ex Snia

Per i romani che vivono tra largo Preneste e il Pigneto la vicenda è già diventata una saga. La battaglia del lago. Con i cittadini pronti a fermare le ruspe di un’azienda che vuole riqualificare i ruderi di un’ex fabbrica che sorgono a un passo dallo specchio d’acqua. Per chi non lo sapesse su via Prenestina, altezza incrocio con via Palmiro Togliatti, proprio all’interno del parco delle energie, sorge un lago. La sua storia assomiglia a un murale dello street artist Liqen che immagina paesaggi urbani e industriali ripopolati dalla natura dopo la scomparsa dell’uomo: rampicanti che crescono e ricoprono gli edifici, alberi che sbucano dall’interno di vecchi casermoni, un paesaggio unico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE