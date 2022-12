Il nome che non c'è. Il centrodestra rimugina sulle ipotesi per le regionali nel Lazio

Il fantasma di Michetti, lo chiamano. O meglio: il fantasma dello schema Michetti, quella sorta di palude in cui il centrodestra romano si era trovato poco più di un anno fa, al momento di scegliere il candidato sindaco: tavoli su tavoli, nulla di fatto per mesi. Infine, con fatica, un nome poi risultato non vincente. Ma ora che il quadro generale appare più che mai favorevole, con Giorgia Meloni al governo e Fratelli d’Italia primo partito, quello che pareva un onore (poter indicare il nome del candidato governatore per le regionali d’inizio 2023) si sta trasformando in onere, per non dire proprio in grattacapo. E sabato, alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia, in Piazza del Popolo, il non avere un nome potrebbe essere un problema, come pure potrebbe essere anche peggio averlo, ma senza avere il partito schierato come un sol uomo e con gli alleati di Lega e Forza Italia scontenti.

