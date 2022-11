Come rivitalizzare il Tevere: modello Monaco o Amsterdam?

In autunno il fiume che attraversa la capitale si riscopre in tutta la sua magnificenza. Ma sulle prospettive per sfruttarlo al meglio ci si divide: due idee a confronto

“Ma sto fiume ce serve o nun ce serve? Perché se ce serve lo voglio vivere e navigare, ma se nun ce serve…”, diceva Carlo Verdone in Gallo Cedrone, con l’idea di asfaltare. Ecco, vivendolo in autunno, il Tevere si riscopre in tutta la sua magnificenza che, come tutte le cose a Roma, porta con sé una certa dose d’imperfezione. Percorrendo il suo argine da Castel Giubileo fino alla Magliana si vede di tutto: rifiuti, isole di terra, sterpaglia, accampamenti di clochard, scheletri di barconi abbandonati, ma pure scorci meravigliosi, circoli di canottaggio, ristoranti e music club sulle chiatte. Si cammina, si corre, si va in bici. D’altronde proprio qui Paolo Sorrentino ha ambientato le riprese finali de La grande bellezza.