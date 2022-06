Tavolino selvaggio. Gualtieri all'opera contro l'abusivismo da suolo pubblico, tra vari paradossi

Da due giorni a Roma è in azione una task force della polizia locale (con conseguenti multe e 26 mila euro raccolti in appena tre ore), una sorta di “centrale operativa” sul controllo e sul decoro. Intanto il sindaco è finito nel mirino di 150 intellettuali, "per lo stato di degrado in cui versa il centro storico"

Lui, il sindaco Roberto Gualtieri, è uno. Loro, i tavolini fuori dai locali, sono migliaia. Pullulano ovunque, si espandono ovunque. Ed è una lunga storia, quella che ha portato Roma a vedere la moltiplicazione dei dehors e delle sedie: storia anche inizialmente obbligata che parte dai giorni di liberazione e liberalizzazione successivi al primo lockdown, continuata poi durante il secondo, giù giù fino a oggi, quando, di fatto, l’occupazione di suolo pubblico straordinaria è diventata ordinaria. Nonostante il sindaco abbia provato, prima con una delibera per raggiungere l’obiettivo di non concedere più gratis lo spazio guadagnato causa Covid, poi con i controlli, a gestire quantomeno il gestibile in un momento in cui la città è stracolma di turisti redivivi. Ma a fermare Gualtieri, in prima istanza, non sono stati i titolari delle licenze, ma il voto sull’emendamento al dl Ucraina con cui è stato sospeso il pagamento dei tributi per l’occupazione di suolo pubblico, con proroga, per bar e ristoranti, delle semplificazioni in materia di autorizzazioni.