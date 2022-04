Paolo Conte torna dal vivo all'Auditorium dopo otto anni. Finalmente un'artista

odo romani far festa

La nuova edizione "internazionale" del Roma Summer Festival. La Vespa Piaggio festeggia i 76 e il rapper Guè Pequeno brinda a champagne

Sarà “Un’estate internazionale” quella organizzata dalla nuova edizione del Roma Summer Festival alla cavea dell’Auditorium Parco della Musica, una vera e propria festa che inaugurerà con il trio berlinese dei Moderat. Paolo Conte ci dice che è molto contento di ritornare ad esibirsi dal vivo dopo 8 anni di assenza; non possiamo dire, invece, che ci è mancato Massimo Ranieri che proporrà il suo “Sogno e son Desto” dopo oltre 660 repliche. Meno male che ci saranno anche Mahmood, Fiorella Mannoia, Patty Smith, gli Skunk Anansie e molti altri.

Se Vespa (lo scooter) festeggia 76 anni con Justin Bieber, Jovanotti, Elisa e i Depeche Mode, il rapper Guè Pequeno brinda a champagne con l’amico Patrizio Fabbri, Ceo e designer di Exclusive Paris, in un party con tartine, musica, altri rapper, tronisti e personal trainer, tutti pazzi per le sue tute che all’esterno, i fan (de Roma) chiamano “tuDe”. Mentre al Teatro dell’Opera si festeggia Ferzan Ozpetek e la sua serie “Le fate ignoranti” tra candelabri e baldacchini esotici – con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Eduardo Scarpetta, Serra Yilmaz, Anna Ferzetti e Lilith Primavera – mezza Roma si ritrova alla Biennale al super party per Anish Kapoor ed è subito “Il latte dei sogni”.