21 aprile, Roma interpreta se stessa al cinema (e all'Auditorium), tra simboli e speranze

È il Natale di Roma, oggi, ma che cosa significa, ora, compiere i “primi” 2775 anni, dopo una pandemia, con una guerra in corso? Intanto Roma interpreta se stessa in modo sempre diverso sullo schermo. Dal 19 aprile fino a stasera, infatti, al cinema arriva “Power of Rome”, docufilm del non romano Giovanni Troilo con il romano Edoardo Leo, nato il 21 aprile come la città, nei panni di se stesso e di Giulio Cesare. Raccontare la Roma antica attraverso la storia dei suoi imperatori, e quella moderna con uno sguardo di meraviglia, è l’idea, come se la si vedesse la prima volta, come se la si prendesse dal lato “grande bellezza” ma anche no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE