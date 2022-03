Botte renziane sulla Festa del Cinema di Roma

Primo assalto dei consiglieri renzini Francesca Leoncini e Valerio Casini contro la giunta Gualtieri

Il destino della Festa del cinema di Roma scatena il primo assalto dei consiglieri di Italia viva, Francesca Leoncini e Valerio Casini, contro la giunta Gualtieri. Ieri nel corso della seduta della commissione Cultura è stata ufficializzata la nomina a presidente di Gianluca Farinelli. Casini e Leoncini ne hanno approfittato per montare la polemica. “Da mesi – ha attaccato Leoncini – assistiamo a cronache di squallidi caminetti sulle nomine. La Capitale d’Italia non può essere trattata come l’anticamera del Nazareno”. Dal Campidoglio intanto ribadiscono che sarà Farinelli a scegliere il nuovo direttore artistico. Se non Monda, sarà la vice direttrice di Rai Cinema Paola Malanga.