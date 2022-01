Il potere come piacere, ovvero la vitale scena Bdsm a Roma

Dalle delicate atmosfere di Zou Zou, autentico boudoir in pienissimo centro, alle serate bondage capitoline: c’è l'imbarazzo della scelta

Non tutti loro hanno letto Hegel, ma tutti loro, consapevolmente o inconsapevolmente, finiscono per mettere in scena la dialettica servo-padrone su cui il filosofo tedesco si diffuse nel capitolo de “La fenomenologia dello spirito” dedicato alla “autocoscienza”.