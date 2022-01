Danze e distanze. Come essere positivi restando negativi (al Covid)

Il compleanno (con sexy amico) di Mara Venier e il glitter pariolo di Monica Setta

In un periodo di distanze e niente danze, viva continuare a essere positivi cercando di restare negativi (al Covid). Chi non è andato a Cortina o non è riuscito a partire per le Maldive (Tommaso Paradiso, a esempio), è rimasto a casa, e molti hanno passato il Natale da soli. “Ci mancano solo le cavallette”, disse anni fa la Raggi da Mentana, ma noi preferiamo di gran lunga La grande invasione delle rane, il libro di Eliana Miglio su quella sana libertà di fare sesso con chiunque si voglia.

Tutti pazzi, ai Parioli, per Monica Setta: il traffico si ferma quando scende a piazza Euclide con tacchi e glitter (non importa a che ora) e in tanti avrebbero voluto partecipare alla sua cena di Natale al Parco dei Principi tra 1500 rose rosse mignon, ghirlande di vischio e Babbi Natale dorati e fucsia (ovvio) creati da Maria Luisa Rocchi. Brindisi con sua madre Liliam e la figlia Gaia, le amiche Serena Autieri, Monica Giandotti, Rosanna Lambertucci, e il responsabile del polo oncologico del Gemelli, Giampaolo Tortora.

La Venier brinda invece al Capodanno con Carlo Verdone, Christian De Sica, il suo nuovo e sexy amico Francesco Bruni e una risata che con lei (che bello!), non è mai aMARA.