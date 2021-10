Cocktail Salgado

Nessuno legge, ma tutti parlano di libri mentre sbevazzano al De Russie

Roma brucia e l’Amazzonia pure, ma da tempo. “Dobbiamo proteggerle”, grida Sebastião Salgado, “la responsabilità della distruzione della foresta riguarda il pianeta intero”. E quella di Roma? Non ci pensiamo, rapiti dalle sue splendide fotografie in bianco e nero realizzate con la moglie Lélia, esposte nell’imperdibile mostra Amazônia. Al Maxxi, come all’Hotel de Russie durante un cocktail, sono tutti pazzi per i Salgado’s, da Roberto Koch di Contrasto a Oliviero Toscani, da Fiorella Mannoia al neo marito Carlo, di 25 anni più giovane. E brava Fiorella! Del resto, come ci dice Manuel Vilas alla Casa delle Letterature, citando Battiato, “l’amore è vita e i desideri non invecchiano mai con l’età”. Incontriamo “La Dea dell’Amore” Mira Sorvino mentre gira la storia di Lamborghini, prodotta da Andrea Iervolino – più bello di un attore – scritta dal Premio Oscar Bobby Moresco. E’ da Oscar anche la collezione Fendi Casa al Colosseo Quadrato, all’Eur, tra poltrone e tavoli in marmo très chic e l’installazione The vibrant Soul. Fa vibrare tutti, anche la sera da Zuma, la pr Noona Smith-Petersen: 1,86 metri di energia e simpatia, una donna che ha cambiato la moda e che, per fortuna, continua ancora a farlo.