Ferragosto a Roma. Cinema, mostre e spettacoli: una guida per chi resta in città

Dagli scavi sotterranei dello Stadio di Domiziano al tour del ghetto ebraico. E poi Hirst alla Galleria Borghese, Banksy e il Maxxi, la musica di Sergio Caputo, il Jazz village Celimontana e il film del teatro India. Il programma del weekend romano

Turisti che non amano né il mare né la montagna, lavoratori costretti a rimanere a Roma – oppure nei pressi – impossibilitati ad allontanarsi per le ferie o per la semplice gita fuori porta; non sono poche le persone che, per scelta o loro malgrado, trascorreranno il Ferragosto e i giorni a cavallo del 15 a Roma. Tra solite cose e cartelloni affollati, ecco una piccola guida (alternativa quanto basta) per passare il tempo nelle giornate clou dell’estate, anche non muovendosi, o magari spostandosi solo di poco.

Visite guidate

Oltre al consueto circuito delle visite archeologiche, nella giornata di Ferragosto, a partire dalle 18, saranno visitabili a numero chiuso (massimo 20 persone) e con prenotazione da pagare in anticipo gli scavi sotterranei dello Stadio di Domiziano, dei resti dell’Odeon e del Teatro di Pompeo. Quello di Domiziano, riaperto al pubblico da poco, è l’unico esempio di “stadio” dell’antichità presente a Roma. Particolarità: i resti si trovano proprio al di sotto di Piazza Navona, a circa quattro metri e mezzo dal piano stradale. In notturno, invece, sarà aperta sabato 14 Villa d’Este a Tivoli, a pochissimi chilometri da Roma, per due ore di visita tra interni, giardini, sentieri e scale della residenza degli Estensi risalente al XVI secolo. Poi un altro percorso disponibile il 14 e il 15 agosto: il tour del ghetto ebraico. Non lontano c’è Piazza Margana, un angolo nascosto a cui sono dedicate visite guidate a Ferragosto.

Mostre

Sarà aperta anche a Ferragosto la controversa mostra Archaeology now di Damien Hirst alla Galleria Borghese. Hirst, famoso per le sue opere di animali imbalsamati, espone a Roma 80 “pezzi”, tra sculture e dipinti, della collezione Treasures from the Wreck of the Unbelievable accanto all’arte del passato che caratterizza il museo. Visitabile il 15 agosto, al Mattatoio a Testaccio, la mostra World Press Photo Exhibition 2021. Ospitate a Roma le 141 foto finaliste del più prestigioso premio di fotogiornalismo, istituito nel 1955. Al Chiostro del Bramante, anche nei prossimi giorni, si potrà visitare la mostra All About Banksy 2 dell’artista misterioso più celebre al mondo. Ma la chicca è la casa dell’artista futurista Giacomo Balla, a Via Oslavia a Prati. L’abitazione di famiglia di Balla, svelata al pubblico per la prima volta, con la mostra del Maxxi Casa Balla – Dalla casa all’universo e ritorno, è aperta durante tutti i weekend di agosto. Tornando alle mostre fotografiche, si potrà andare anche a Ferragosto alla mostra “Chiamala Roma” al Museo di Roma in Trastevere, con 180 immagini in bianco e nero selezionate dall’Archivio del fotografo Sandro Becchetti. Dai primi anni ‘60 fino al ‘68 e dritti al 2013, una rivisitazione della storia di Roma.

Spettacoli

Da annotare sul taccuino il concerto del Sergio Caputo Trio, il 14 agosto alle 22 al Borgo di Ostia Antica, nella rassegna dell’Estate romana Ferragostia Antica. Il cantautore, uno degli interpreti più originali nel panorama nazionale, tra musica jazz, canzone italiana e ritmi latini, si esibirà alla chitarra e alla voce, accompagnato da Fabiola Torresi al basso e ai cori e da Alessandro Marzi alla batteria. Stesso giorno e stessa ora a Villa Celimontana, per l’evento Jazz Village Celimontana, si esibiranno gli Emmet Ray Manouche Quartet. Si tratta di un’orchestra di otto elementi, fondata dal cantautore swing Piji, che esegue prevalentemente un repertorio “manouche”, dallo stile Jazz inventato a Parigi negli anni ‘30 dal musicista Django Reinhardt, gitano del ceppo dei Manouches.

Domenica 15 alle 21 invece sarà trasmessa alla Casa del Cinema l’opera del Rigoletto di Giuseppe Verdi registrata al Theatre antique d’Orange per la regia di Charles Roubaud. Il 15 e il 16 agosto continueranno anche le proiezioni di Altra Visione - A India, L’Estate al Cinema al Teatro India. A Ferragosto alle 21 sarà proiettato il film Fame di Alan Parker, lunedì allo stesso orario La Notte di Michelangelo Antonioni. Per il teatro da segnalare lo spettacolo Picablo, dedicato a Pablo Picasso, a Ferragosto alle 22 e 30 al Borgo di Ostia Antica.