Barbecue e X Factor

Relax e cibo in terrazza per Castellitto jr, Elio e Manuel Agnelli. Lo show di Darko Peric

A quanto pare,Roma sta ritrovando se stessa attraverso l’arte e gli artisti. Mentre Darko Pericć (Helsinki nella serie tv La casa di carta) fa una diretta al delirio romano post partita, a Villa Medici va di scena la festa più divertente post pandemia, organizzata dalla collezionista Antonella Rodriguez con Paride Vitale per la mostra di Maurizio Cattelan col socio di ToiletPaper Pierpaolo Ferrari e Martin Parr. Centinaia gli invitati tra immagini con bocche con la scritta “shit” in un tripudio di kitsch e ironia, rispettando in pochi il dress code della serata (“confusion”), una normalità da queste parti, visto che ognuno se veste sempre come je pare, Opera compresa. Barbecue per pochi in terrazza con Pietro Castellitto, un Elio meno teso del solito, Charlie Vezza (vestito Stefano Seletti ma in bianco), tra i più simpatici con sua moglie Adriana, Bebe Vio e Anna Ferzetti. Con Dario Martelli e Virginia Valsecchi (che coppia!) parliamo di libri, Capri e Pantelleria; con Manuel Agnelli ricordiamo invece quando si spogliò alla finale di X Factor, che quest’anno – assicura insieme al nuovo conduttore Ludovico Tersigni – sarà ancora più hot.