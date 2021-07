Non è una città per disabili, candidati parlate

Stazione Lido centro. Un uomo su una sedia a rotelle scende dal treno in arrivo da Roma e rimane prigioniero della banchina centrale: l’ascensore non funziona e l’alternativa rappresentata da ripide scalette non è praticabile. Per ingannare l’attesa, avendo capito che dovrà attendere un convoglio in arrivo nella direzione opposta, racconta ai passeggeri allibiti altre vicende simili che gli sono capitate nei giorni scorsi. Ad Acilia, ad esempio: in quella occasione se ne è dovuto tornare indietro, a Vitinia, che dista chilometri. Sulla Metro B ha rischiato di venir trascinato via, incastrato nella porta chiusa del vagone. Riesce ad attraversare i binari soltanto quando arriva il treno in direzione opposta alla sua: vengono aperte entrambe le porte e come in un ponte di barche modello Seconda guerra mondiale gli è consentito l’attraversamento.

