Doppio dilemma a Roma. Destra e sinistra alle prese con i nomi dei candidati sindaco

Del doman non v’è certezza, ma certo non è passato inosservato, nel centrodestra, l’annuncio del ritorno di Guido Bertolaso a Roma, dopo i mesi passati a Milano per la campagna vaccinale. Nonostante le varie smentite dell’ex capo della Protezione civile, infatti, la Lega e Forza Italia puntano su di lui per la corsa a sindaco di Roma (Fratelli d’Italia negli ultimi mesi ha fatto capire più volte di preferire un profilo politico, ma non si è messa contro). Non a caso il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia, ieri ha sottolineato il concetto: “Forza Italia ribadisce che in vista delle elezioni di Roma serve la massima e piena coesione del centrodestra per un grande schieramento alternativo alla sinistra, ai grillini e agli inutili candidati ‘fai da te’. Roma non è un palcoscenico dove esibire i candidati di seconda fila o dove far passeggiare improvvisatori alla Calenda. Riteniamo che l’unità del centrodestra formato da FI, FdI e Lega sia fondamentale. Ma bisogna essere in campo con una candidatura di serie A, o civica o politica. Altri scenari non esistono”.

