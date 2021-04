La parola dell'anno a Roma sara' “Dehors”

In città ci si riorganizza. E tutta Roma sta diventando un unico grande dehor a cielo aperto. Lunedì 26 aprile, come nel resto d’Italia, ristoranti e bar potranno tornare a servire pranzi, cene e aperitivi, ma solo outside. A differenza della prima parte dell’anno, quando si poteva stare aperti dentro e fuori, ma solo a pranzo. E così molte attività in questi giorni sono al lavoro per dotarsi di dehor all’aperto. Le regole, in città, sono larghe: si possono mettere tavolini fuori per il 70 per cento dello spazio interno, con la riduzione al 50 per cento all’interno del sito Unesco, ovvero nel centro storico, entro le mura aureliane. Quattro mila locali, però, secondo Confcommercio, non hanno spazi esterni, quindi per loro poco cambia. “Stiamo pensando a una soluzione anche per loro”, dicono dal Campidoglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni